Coronavirus : Bethesda statue au sujet d'une conférence "E3" en juin prochain

La crise sanitaire qui touche actuellement la planète entière, et les mesures de confinement qui en découlent, ont bouleversé les plans de toute l'industrie du jeu vidéo et mené à l'annulation de l'E3 2020. Si certains tenteront de compenser via des événements en ligne, ce n'est pas visiblement pas ce que compte faire Bethesda.

Bethesda avait pris pour habitude de tenir une conférence de presse en marge de l'E3 chaque année. Et contrairement à ce que d'autres éditeurs envisagent, il n'organisera pas de conférence virtuelle en juin prochain. La nouvelle vient d'être annoncée par Pete Hines, le vice-président sénior en charge de la communication et du marketing chez Bethesda, sur son compte Twitter personnel :

Compte tenu des nombreuses difficultés auxquelles nous faisons face à cause de la pandémie, nous ne tiendront pas de conférence en ligne en juin. Nous avons beaucoup de choses enthousiasmantes à dire au sujet de nos jeux et avons hâte de vous en dire plus au cours des prochains mois. Sans surprise, Bethesda a bien des annonces à faire, mais il ne les fera pas de la manière habituelle. Pour rappel, l'éditeur américain avait évoqué la présence de deux de ses jeux à venir à l'E3 avant l'annulation du salon californien. Reste à voir si, face à la durée de la crise sanitaire, les éditeurs qui prévoyaient de proposer un événement en ligne en juin prochain le feront malgré tout.

Cela étant dit, les hurlements incessants et hystériques des employés de Bethesda vont nous manquer. Ou pas.