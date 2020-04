Suivez le GP F1 virtuel en LIVE à 21h avec 6 titulaires de F1, dont Charles Leclerc !

Encore une fois, à l'initiative de la F1, un autre Grand Prix virtuel (celui d'Australie) aura lieu ce soir à 21h, avec de nombreux pilotes de F1, contrairement au premier GP de Bahreïn, où ils étaient encore assez peu nombreux.

Cette compétition virtuelle (sur F1 2019) qui trouve de plus en plus d'adeptes, notamment via Veloce eSports, la structure co-organisée par Jean-Eric Vergne, double champion du monde de Formule E et ancien pilote de F1, aura une grille bien plus relevée que la première course au Bahreïn.

Mieux encore, il y aura cette fois plus de pilotes pros que de gamers, aussi bons soient-ils. L'événement sera donc retransmis à partir de 21 heures (heure française) sur le site officiel de la F1 ainsi que sur la chaîne YouTube (voir ci-dessus, même s'il faudra aller sur la plateforme de Google, merci la FOM...) ou encore la page Facebook du championnat.

La Grille de départ du GP virtuel d'Australie :