Phil Spencer revient encore sur l'annulation de Scalebound et répond aux rumeurs

Parmi les jeux officiellement annulés de longue date mais gardés en vie par un espoir déraisonné de certains joueurs, Scalebound figure vers le haut de la liste. Et comme certains continuent de penser qu'il se trame quelque chose autour de Scalebound, Phil Spencer a tenté une nouvelle fois de mettre un terme aux rumeurs.

À lire aussi : Scalebound : Un ancien producteur répond "nous avons échoué" à Kamiya

Parmi les nombreux sujets évoqués par Phil Spencer au cours de l'interview qu'il a accordée au site américain IGN plus tôt cette semaine se trouvait Scalebound. Pour ceux qui ne s'en souviendrait pas, Scalebound aurait dû être une exclusivité Xbox One issue d'un partenariat entre Microsoft et PlatinumGames. Plus de trois ans après son annulation, ce projet avorté continue de faire parler de lui. Et comme il est possible de l'imaginer, le grand patron de Xbox n'en garde pas de très bons souvenirs :

J'ai une tonne de respect pour Platinum(Games), Kamiya-san et le reste de l'équipe, et je ne leur veux pas de mal. Et nous parlons régulièrement avec eux, il n'y a pas d'animosité entre nos équipes. Nous avons essayé de faire quelque chose et cela n'a pas marché. Je regrette que nous ayons parlé si ouvertement de ce que nous essayions de faire. Mais avec Fable Legends et Scalebound, j'ai appris des choses au sujet du fait de parler publiquement de trucs avant d'être certain d'avoir un plan réel et réaliste. Nous n'avons simplement pas atteint ce point avec Scalebound.Phil Spencer rappelle également que Scalebound n'est pas de retour d'entre les morts :

Nous ne travaillons pas dessus. Je ne suis pas chez Platinum aujourd'hui mais je suis quasiment certain qu'ils ne sont pas en train de travailler dessus non plus. Nous sommes tous passés à autre chose. Annuler un jeu dont nous avons parlé pendant des années n'est pas quelque chose que je perçois comme un grand moment de mes années à la tête de Xbox. Mais pour les gens qui continuent de penser qu'il se trame toujours quelque chose, ce n'est pas le cas.

Voilà qui a le mérite d'être clair. La cicatrice reste cependant douloureuse. Pour rappel, un Hideki Kamiya clairement alcoolisé a déclaré il y a quelques semaines au cours d'un livestream toujours avoir envie de travailler sur Scalebound. Contrairement à ce que dit Phil Spencer, certains semblent avoir plus de mal à passer à autre chose que d'autres.