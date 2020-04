Captain Tsubaba Rise of New Champions : Les relations illustrées avec de nouvelles images

Les fans de football le savent déjà : pour l'Euro 2020, c'est comme qui dirait râpé, quand bien même la compétition n'était pas prévue pour se tenir au pays de l'emmental. Heureusement, on peut toujours compter sur ce bon vieux Tsubasa Ōzora, que rien n'arrêtera, pas même une pandémie.

À voir aussi : Captain Tsubasa Rise of New Champions : On y a joué, nos impressions amusées

Captain Tsubasa : Rise of New Champions continue donc son bonhomme de chemin, et revient aujourd'hui en images sur le mode Création de personnages sur lequel nous nous étions déjà penchés, en illustrant les trois scenarii possibles. Pour rappel, il vous sera en effet proposé de rejoindre la Furano Middle School de Hokkaido, la Toho Academy de Tōkyō ou encore la Musashi Middle School de la même préfecture.

Comme l'illustre cette nouvelle salve de visuels révélés par GamerJP et disponibles dans notre galerie d'images, il vous faudra en plus de customiser votre avatar déterminer sa position sur le terrain, mais également veiller à développer de saines relations avec vos co-équipiers. Avant chaque match, il faudra ainsi choisir quelques candidats au rapprochement, puis remplir en cours de partie les conditions listées afin de maximiser votre relation, toujours platonique.

Votre réussite débloquera ainsi de nouvelles quêtes, conditionnées par vos relations, ce qui permettra in fine de débloquer de nouveaux coups forcément spéciaux, et ainsi offrir une vraie bonne raison d'ouvrir votre grande gueule durant un match.

Vous avez encore le temps de décider quel maillot profitera de vos faveurs, puisque Captain Tsubasa : Rise of New Champions est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.