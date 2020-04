Coronavirus : Sony veut verser 100 millions de dollars d'aide humanitaire

En plus d'avoir à bouleverser leur manière de travailler, et souvent leur calendrier, les sociétés du jeu vidéo (ainsi que celles de l'électronique, du divertissement, etc.) peuvent également être amenée à réfléchir à des moyens de contribuer à l'effort humanitaire pour lutter contre les conséquences néfastes de la crise sanitaire mondiale.

Après Rockstar, au tour de Sony d'évoquer ses intentions en ce qui concerne ses efforts humanitaires face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19. Sony Corporation vient en effet d'annoncer avoir créé un fonds d'aide humanitaire de 100 millions de dollars destiné à combattre la crise actuelle.

Le géant japonais a déterminé qu'il souhaite que cet argent serve à l'assistance du personnel médical et des personnes en première ligne, à l'aide des enfants et éducateurs qui doivent désormais travailler à distance, ainsi qu'au soutien aux artistes de l'industrie du divertissement (musique, cinéma, jeux vidéo, animation, etc.) mis en difficulté par cette situation (à cause d'annulations d'événements ou de mise en arrête de projets par exemple).

Contrairement à Rockstar Games, Sony a déjà détaillé à qui ira une partie de cet argent. En effet, les 10 premiers millions de dollars de ce fonds seront reversés aux Fonds de riposte à la COVID-19 mis en place par la Fondation pour les Nations Unies et la Swiss Philanthropy Foundation, ainsi qu'à Médecins Sans Frontières (MSF), au Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

La multinationale nippone explique également chercher, avec ses partenaires, des moyens de contribuer aux efforts destinés à ralentir la progression du virus. Il compte également exploiter ses technologies pour favoriser les activités éducatives à distance. Enfin, Sony a également révélé avoir invité ses 110.000 employés à contribuer à ce fonds et qu'il doublera chaque don fait par l'un d'entre eux.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Sony n'a pas encore expliqué de quelle manière ce fonds viendra en aide aux créateurs de jeux vidéo mis à mal par la crise du coronavirus.