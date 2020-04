DuckTales QuackShot : FDG Entertainment s'explique, le staff de La Bande à Picsou réagit

Hier, FDG Entertainment, l'éditeur de l'excellent Monster Boy et le Royaume Maudit, a créé le buzz en "annonçant" un nouveau et ambitieux jeu DuckTales (La Bande à Picsou en France). Comme il était logique de le prévoir, ce jeu était un poisson d'avril. L'éditeur avait cependant des idées derrière la tête.

Au milieu de blagues plus ou moins drôles/lourdes diffusées par les marques et autres sociétés le premier avril, une nouvelle catégorie de poisson d'avril est apparue sur les réseaux sociaux ces dernières années. Cette catégorie correspond à de faux projets que leurs auteurs espèrent pouvoir rendre réels grâce à l'intérêt et l'enthousiasme généré par la "blague" sur Internet.

Comme nous l'envisagions hier, c'est clairement ce qu'a fait FDG Entertainment avec son "annonce" d'un DuckTales QuackShot développé par Game Atelier (l'éditeur a au passage diffusé un autre concept art disponible dans notre galerie ci-dessous) :

Thank you for the overwhelming feedback on our #DuckTales Quackshot screens. We worked hard on a legit pitch to Disney but unfortunately never got the license. It would've been a shame to bury the material so it became this years #AprilFools. Maybe someday Disney will reconsider? pic.twitter.com/oLzikKds4u - FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Merci pour l'incroyable réponse à nos screenshots de DuckTales Quackshot. Nous avons travaillé dur sur une véritable proposition soumise à Disney mais nous n'avons malheureusement jamais obtenu la licence. Comme cela aurait été dommage que ces éléments ne voient jamais la lumière du jour, ils sont devenus notre poisson d'avril de cette année. Peut-être que Disney changera d'avis un jour ? Dans un autre tweet, l'éditeur allemand précise la temporalité de ce projet :

Cela date du premier et du deuxième trimestre 2019. Espérons que le temps qui passe joue en notre faveur vu que les joueurs aimeraient vraiment avoir un nouveau jeu DuckTales. L'affaire a fait tellement de bruit qu'elle a même fait réagir des personnes qui travaillent sur l'actuelle série animée La Bande à Picsou. Frank Angones, co-exécutif producteur et auteur de la série, a relayé les screenshots sur Twitter et a déclaré :

I want nothing more than to will this April Fools Day joke into reality. This looks GREAT! How do I make this not a joke?! #DuckTales https://t.co/qQPziU97Uv - Frank Angones (@FrankAngones) April 1, 2020

Je ne veux rien de plus qu'aider ce poisson d'avril à devenir réalité. Cela a l'air GÉNIAL ! Que dois-je faire pour que ça ne soit plus qu'une simple blague ?

À ce tweet, FDG Entertainment a répondu :

We're truly honored and happy about this tweet. If you ever manage to convince Disney to look into this again, we're ready whenever they are to make it real. ♥️ - FDG Entertainment (@FDG_Games) April 1, 2020

Nous sommes vraiment honorés et ravis par ce tweet. Si vous parvenez un jour à convaincre Disney de se pencher sur ce projet à nouveau, nous serons prêts à le faire devenir réalité dès qu'ils le seront. Autre personnalité à avoir réagit au poisson d'avil, Ben Schwartz, comédien qui prête sa voix à Fifi dans l'actuelle série La Bande à Picsou dont s'inspire ce projet (et accessoirement la voix de Sonic dans la VO de Sonic, Le Film) :

Loved Quackshot as a kid. Love Ducktales for all time. Love these screens. Boy oh boy would i pay the hell out of this game. https://t.co/6nkJ2gS1Vr - Ben Schwartz (@rejectedjokes) April 1, 2020

J'ai adoré Quackshot petit. J'aimerai La Bande à Picsou pour toujours. J'aime ces screenshots. Et nom d'un petit bonhomme, qu'est-ce que je jouerais à ce jeu. S'il s'attendait certainement à des retours positifs et intéressés de la part des joueurs, FDG Entertainment ne s'attendait certainement pas à de tels soutiens de poids. Ce buzz va-t-il servir la cause de l'éditeur et concrétiser le projet ? Il est bien trop tôt pour le dire. Il y a en tout cas de fortes chances que cela fasse réfléchir Disney.