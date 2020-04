DuckTales par le studio Monster Boy et le Royaume Maudit annoncé, cruel poisson d'avril ?

Même si la période que nous vivons actuellement ne donne pas vraiment de raison de plaisanter, pour certains membres de l'industrie du jeu vidéo, le poisson d'avril est une tradition à laquelle on ne peut visiblement pas déroger. Si certains font des blagues en forme de gros clins d'oeil, d'autres cherchent quant à eux à tromper leur monde avec des blagues en forme de faux projets qui donnent envie et qui paraissent finalement plus cruelles que drôles.

Comme chaque année lorsque le premier avril arrive, les joueurs et médias sont méfiants dès qu'une annonce est faite. L'annonce du jour qui pourrait recevoir le prix du "poisson d'avril le plus cruel de l'année" est celle faite plus tôt aujourd'hui par FDG Entertainment.

Sur son compte Twitter officiel, l'éditeur allemand a en effet "annoncé" le développement de "DuckTales QuackShots," un nouveau jeu se déroulant à la fois dans l'univers de QuackShot (célèbre jeu Mega Drive mettant en scène Donald Duck) et dans celui de la nouvelle série animée Bande à Picsou. D'après l'éditeur, ce nouveau jeu serait développé par Game Atelier, le studio derrière l'excellent Monster Boy et le Royaume Maudit.

Cette annonce était accompagnée de quatre "screenshots" (qui ressemblent plus à du concept art qu'autre chose) que vous pouvez retrouver dans notre galerie ci-dessous. Face à cette étonnante déclaration de FDG Entertainment, plusieurs hypothèses apparaissent :

Il est question d'un poisson d'avril tout ce qu'il y a de plus bête.

Avec cette "blague," FDG Entertainment prend la température du public pour ensuite prouver l'intérêt commercial d'un tel projet aux ayants droit des différentes licences et/ou des jeux tirés de ces licences.

Dernière hypothèse, à l'heure actuelle la moins probable mais à laquelle tout le monde aimerait croire, il s'agit bel et bien d'un nouveau projet annoncé au mauvais moment.

Quoi qu'il en soit, il faut bien admettre qu'un tel jeu fait envie. Et s'il s'agit bel et bien d'un simple poisson d'avril, nous espérons que le jeu en valait la chandelle pour FDG Entertainment... Pour rappel, FDG Entertainment et Game Atelier ont révélé il y a quelques mois être sur un nouveau projet "plus ambitieux" que Monster Boy et le Royaume Maudit.

