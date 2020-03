E3 2020 : Bethesda confirme la présence de deux de ses jeux

Un éditeur de l'envergure de Bethesda a toujours plusieurs projets sur le feu simultanément. Et certains se font discrets pendant de longues périodes. Si l'E3 a bel et bien lieu cette année, les joueurs connaissent d'ores et déjà l'identité de deux titres qui y seront présentés.

La chaîne YouTube Kinda Funny a récemment invité Pete Hines de Bethesda à participer à une de ses émissions. Au cours de cette interview, le responsable de la communication et du marketing de l'éditeur américain a révélé que les joueurs recevront des nouvelles de Deathloop et GhostWire : Tokyo pendant l'E3 de juin prochain. Pour ce qui est de Deathloop, il n'est pas impossible que des infos soient diffusées avant le salon :

Je ne prends pas de gros risque en disant que vous allez en apprendre bien plus à son sujet à l'E3. Mais il y aura peut-être un petit quelque chose entre maintenant et le salon, qui sait.

En ce qui concerne GhostWire : Tokyo, Pete Hines a également confirmé qu'il sera présenté à l'E3. Et selon lui, il y a un parallèle surprenant avec un autre jeu de Bethesda :

Je ne vais rien dire maintenant, mais il y a un parallèle intéressant entre GhostWire et Doom Eternal dont je pourrai parler lorsque nous montrerons GhostWire.[...]



Je suis certain que nous parlerons un peu du tissu qui lie les deux jeux.

Bethesda n'a rien communiqué au sujet de Deathloop et GhostWire : Tokyo depuis leur annonce. Même si l'E3 2020 finit par être annulé à cause du coronavirus, Bethesda trouvera certainement d'autres moyens de parler de ses deux jeux à venir. Et en cas d'annulation, les hurlements des spectateurs de la conférence Bethesda ne manqueront certainement à personne.

À l'heure où sont écrites ces lignes, aucun des deux jeux n'a de date de sortie annoncée.