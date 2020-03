Coronavirus : La gamescom 2020 se déroulera au moins en ligne, les dernières informations

La dernière fois que les organisateurs de la gamescom ont donné des nouvelles de leur salon, il était indiqué qu'il était toujours prévu qu'il se déroule en août comme prévu. La crise sanitaire provoquée par le COVID-19 étant loin d'être terminée, avec une durée totale difficile à évaluer, ces mêmes organisateurs changent progressivement leur discours.

À lire aussi : Coronavirus : Sony réduit les vitesses de téléchargement sur PS4 en Europe

Les organisateurs de la gamescom viennent d'annoncer que l'éditeur 2020 du salon allemand aura au moins lieu sous la forme d'événements en ligne. Les événements déjà diffusés sur Internet par le passé comme la gamescom : Opening Night Live de Geoff Keighley ou les gamescom now seront "étendus de manière significative" et "de nouveaux modules seront ajoutés." Tous ces éléments se dérouleront bien entre les 25 et 29 août prochains.

Pour ce qui est du salon physique traditionnel, l'équipe organisatrice explique qu'une "évaluation" ayant pour but de déterminer la faisabilité et la forme que pourra prendre la gamescom à Cologne aura lieu mi-mai. Cette évaluation tiendra bien évidemment compte des recommandations des autorités locales. D'après les organisateurs, s'il est possible de tenir le véritable salon, ils communiqueront des informations au sujet des changements à apporter pour garantir la sécurité sanitaire des visiteurs.

Et dans l'hypothèse où les autorités imposeraient l'annulation pure et simple du salon de Cologne, les organisateurs s'engagent à rembourser les billets déjà achetés par les visiteurs ainsi que les paiements effectués par les exposants. Si la gamescom 2020 ne peut pas avoir la forme d'un salon traditionnel, elle permettra au moins, à l'instar de ce que prévoit l'ESA pour l'E3 2020, de suivre des festivités en ligne.