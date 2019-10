Game Atelier et FDG sur un nouveau projet plus ambitieux que Monster Boy

Après avoir mis de la gaieté dans l'année 2018 grâce à une suite de Wonder Boy qui a carrément dépassé les attentes placées - pendant longtemps - en lui (voir notre TEST), les parisiens de Game Atelier vont continuer leur alliance avec leur éditeur allemand.

À voir aussi : Monster Boy : La dernière mise à jour met de la couleur dans la Nintendo Switch

Des fois, on se lève, on se rase, et on découvre un tweet sorti de nulle part qui en dit beaucoup. En l'occurrence, c'est FDG Entertainment qui a gazouillé en toute positivité il y a quelques heures à l'adresse de Game Atelier.

Dear @GameAtelier even after 5 years of development and hundreds of playthroughs we still love playing #MonsterBoyGame. We made a such a great game together 🎉 Looking forward to reveal our new and even more ambitious project sometime in the future. 😉👌 pic.twitter.com/HTDbLoCRcs - FDG Entertainment (@FDG_Games) 6 octobre 2019

Cher Game Atelier, même après 5 ans de développement et des centaines d'heures à le faire en long en large et en travers, nous aimons toujours jouer à Monster Boy. Nous avons fait un si bon jeu ensemble. Nous avons hâte de de révéler notre - nouveau et encore plus ambitieux - prochainement.

Encore plus ambitieux dites-vous ? Voilà qui est intéressant, quand on voit à quel point Monster Boy et le Royaume Maudit s'est révélé excellent.

Cela va d'ailleurs faire bientôt un an qu'il est sorti. Se pourrait-il que ce début de teasing sur cette collaboration renouvelée débouche sur une annonce plus proche qu'on ne le pense ? Et que cela prenne laaaaargement moins de cinq ans ? Ceci serait plaisant. Guettons.