Disney veut que les développeurs s'amusent avec ses licences

Si Disney Interactive Studios n'existe plus depuis trois ans, cela n'empêche pas la firme aux grandes oreilles de confier ses propriétés intellectuelles à des développeurs tiers. Cette volonté s'est encore affirmée lors du DICE Summit 2020 qui se tient actuellement à Las Vegas.

À voir aussi : Smash Bros. Ultimate : Disney aurait bloqué l'ajout de Sora, les dernières rumeurs

Dans son allocution intitulée "Reimagining What's Possible to Inspire New Stories in Games" (réimaginer les possibilités pour inspirer de nouvelles histoires aux jeux), donnée ce mercredi 12 février, Sean Shoptaw, vice-président de la branche Jeux et Expériences Interactives de The Walt Disney Company, n'y est pas allé par quatre chemins.

Je suis ici pour une raison précise : vous donner l'opportunité de réaliser des choses uniques avec notre catalogue. Nous voulons puiser dans les forces créatives de cette industrie.



Nous voulons rêver plus grand et sommes impatients de voir tout ce que l'on peut accomplir ensemble.

L'invitation officielle du géant américain, qui possède ses propres licences, Pixar, mais aussi Star Wars, Marvel et la Fox, est lancée. En 2019, Kingdom Hearts III et Star Wars : Jedi Fallen Order ont eu droit à un accueil chaleureux, tandis que l'année précédente, le Spider-Man d'Insomniac s'imposait rapidement comme un lancement historique pour PlayStation avant de devenir officiellement le jeu de super-héros le plus vendu de l'Histoire.

À la rentrée prochaine, c'est Avengers selon Square Enix qui fera son apparition sur PS4, Xbox One et PC. Qui sait qui répondra à l'appel, et ce que l'on peut espérer ? Personnellement, je suis pour voir Zootopia passer entre les mimines du nouveau Telltale. Pourquoi pas un jeu d'action origin story sur Scar du Roi Lion, ou un Battle Royale La Bande à Picsou ?

[Source]