Xenoblade Chronicles Definitive Edition : Une fonctionnalité de la version 3DS absente du remaster

Annoncé au sein d'un Nintendo Direct estival en 2019, le remaster de Xenoblade Chronicles aura attendu la diffusion surprise d'un nouvel épisode la semaine dernière pour repointer le bout de son nez, et nous faire prendre conscience des nombreuses nouveautés qu'il apporterait à dos de Dromarch. Pourtant, cette Definitive Edition ne se contente pas d'additionner les features, et ne offrira pas de bonnes raisons de dépoussiérer vos précieuses figurines dédiées...

Le nouveau trailer nous avait en effet permis de véritablement prendre conscience du travail de Titan qui attend les joueurs de cette version revue et corrigée. En plus d'une refonte graphique qui rend l'univers plus lumineux et s'inspire de l'animation japonaise pour affiner le design de ses protagonistes, les joueurs profiteront également d'un chapitre supplémentaire baptisé "Un Avenir Commun", qui prendra pour rappel près l'aventure originale, et vous emmènera dans les rues d'une cité se situant sur l'épaule du Titan Bionis.

Mais dans la vie, tout n'est pas toujours qu'une question d'addition : un remaster, c'est comme une machine à laver : parfois, il faut retirer du linge sale. En plus de nous dévoiler le poids du jeu (13,6 Go), sa fiche du site officiel de Nintendo Japan nous dévoile en effet quelques éléments dont les joueurs nomades devront se passer :

Le mode Collection et les éléments compatibles avec les amiibo qui étaient inclus dans la version 3DS de Xenoblade Chronicles ne seront pas présents.

Vous l'avez sans doute oublié, mais l'action-RPG a en effet été l'un des rares titres exclusifs à la 3DS, et profitait du Street Pass de la console, mais également de la compatibilité avec l'amiibo de Shulk, le héros de cette aventure en monde ouvert. L'échange de données ou le scan d'un amiibo pouvait ainsi vous permettre d'écouter des morceaux de la bande-son, ou encore d'admirer la modélisation 3D de certains personnages. Dorénavant, il faudra donc faire sans. Mais à l'heure d'une épidémie mondialisée, est-ce finalement si grave ? La réponse est non.

Allez, haut les coeurs : Xenoblade Chronicles Definitive Edition sera disponible sur Switch le 29 mai 2020.