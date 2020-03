Final Fantasy VII Remake : Square Enix va expédier le jeu plus tôt dans certains territoires

Alors que les journaux et revues de presse télévisées ou non ne parviennent plus à parler d'autre chose que la pandémie qui grignote le genre homo, la petite planète du jeu vidéo a quant à elle fixé son orbite autour d'une météorite : celle du logo de Final Fantasy VII Remake.

Mais alors que l'économie mondiale entre pour au moins quelques semaines dans une phase d'hibernation qui nous pousse à nous recentrer sur certains fondamentaux de la pyramide de Maslow, les joueurs impatients de se confronter à leurs souvenirs de 1997 se rongent déjà les ongles en se demandant si leur exemplaire réservé depuis des mois parviendra à se faufiler à temps jusque chez eux.

Conscient de ce problème de riches, le producteur Yoshinori Kitase et le réalisateur Tetsuya Nomura ont tenu à rassurer les joueurs, quelques joueurs après les hésitations de Square Enix concernant la date de livraison du jeu tant attendu :

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX - FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020

Il nous fallu prendre des décisions difficiles durant les semaines précédant le lancement, à cause des perturbations qui affectent les chaînes de distribution suite à l'épidémie de COVID-19. Ces circonstances particulières ont affecté notre planning de livraison.



Notre priorité est que vous tous, mêmes ceux résidant au sein des pays actuellement les plus touchés, puissiez jouer au jeu le jour de son lancement, et nous avons donc décidé de l'expédier bien plus tôt en Europe et en Australie. De ce fait, il y a de fortes chances pour que certains d'entre vous puissent l'obtenir avant sa date de sortie officielle, le 10 avril.

Les deux compères n'oublient pas d'en appeler à la bienveillance des joueurs, en demandant aux petits veinards qui auraient été servis les premiers de ne pas spoiler l'intrigue, ou les surprises que renfermerait Final Fantasy VII Remake.

Ne riez pas, bande de malotrus : Kitase nous a rappelé plus d'une fois pourquoi même les vieux routards du J-RPG pourraient bien être surpris par la trame scénaristique de Final Fantasy VII Remake, dont la sortie reste officiellement prévue pour le 10 avril prochain, sur PS4.