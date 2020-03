Final Fantasy 7 Remake : Square Enix fait le point sur la sortie physique du jeu en Europe

La crise sanitaire qui frappe actuellement la planète entière et les mesures sans précédent prises par les différents gouvernements pour faire face à cette dernière bouleversent naturellement les plans des éditeurs qui sortent des jeux en ce moment. Le message du jour de Square Enix en est une preuve supplémentaire.

Après le message de Capcom publié hier au sujet de la sortie prochaine de Resident Evil 3, au tour de Square Enix de faire un nouveau point à propos de la sortie prochaine de Final Fantasy VII Remake. Si la sortie de la version dématérialisée aura bien lieu le 10 avril, les joueurs européens qui comptent se procurer la version boîte du jeu, ou qui l'ont déjà commandée, peuvent s'attendre à ce qu'elle arrive plus tard que prévu initialement. Dans son message du jour, l'éditeur japonais rappelle les raisons de ce retard de livraison potentiel :

Nous souhaitons vous informer de l'effet probable des mesures proactives prises pour éviter la transmission du virus COVID-19 sur les chaînes de distribution et de vente des régions occidentales à l'heure où nous nous préparons pour le lancement de Final Fantasy VII Remake le 10 avril.



Comme vous le savez, de nombreux pays ont limité l'accès ou fermé leurs frontières nationales et intérieures, et restreint la distribution et la livraison des articles non essentiels. Naturellement, ces restrictions ont été mises en place afin que les articles essentiels puissent parvenir à leur destinataires dans les plus brefs délais.



Cela ne signifie pas que votre exemplaire physique de Final Fantasy VII Remake ne vous parviendra pas, mais plutôt que nous n'avons aucun contrôle sur la date à laquelle le jeu pourrait vous parvenir.



Les magasins de vente au détail de nombreux pays et états ferment à l'heure actuelle afin de faciliter l'application des mesures de distanciation sociale. Si vous avez passé votre précommande auprès d'un de ces points de vente, nous vous recommandons de consulter son site internet afin d'y trouver les dernières informations sur l'état des précommandes et des livraisons en magasin et à domicile. Assurez-vous que votre adresse mail et vos coordonnées sont à jour, certains points de vente ont déjà commencé à contacter leurs clients au sujet des livraisons.



Enfin, nous faisons le nécessaire pour que les précommandes effectuées sur la boutique Square Enix vous parviennent le 10 avril.



Nous faisons tout pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse jouer au jeu le 10 avril, et nous vous communiquerons de plus amples informations dès que nous en aurons.



Nous vous remercions de votre soutien. Prenez soin de vous.

Les personnes qui tiennent absolument à posséder une version boîte de Final Fantasy VII Remake ne pourront donc que prendre leur mal en patience. Comme Capcom, Square Enix invite les joueurs à se tourner vers les revendeurs. Si les réseaux tiennent le coup, la situation actuelle provoquée par le coronavirus va certainement servir à accélérer le passage de certains joueurs au tout dématérialisé.

Avez-vous déjà précommandé une version boîte de Final Fantasy VII Remake ? Si oui, votre revendeur vous a-t-il prévenu d'un éventuel retard de livraison ? La situation pourrait-elle vous inciter à annuler une réservation pour vous procurer une version dématérialisée ? Ou préférez-vous attendre ?