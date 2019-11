Final Fantasy VII Remake : Kitase explique comment le scénario original a été enrichi

Inutile de se voiler la face : si nous attendons tous Final Fantasy VII Remake avec une impatience plus ou moins dissimulée, l'un des grands défis de cette refonte d'un jeu culte d'entre les jeux culte sera à n'en point douter de nous surprendre, tout en nous racontant une histoire que nous connaissons déjà sur le bout des doigts.

Mais il faut croire que le géant du J-RPG Square Enix a toujours un coup d'avance en ce qui concerne Final Fantasy, puisqu'en plus de changer de ton pour vraisemblablement rendre l'histoire de Cloud et ses comparses plus sombre, le scénario de Final Fantasy VII Remake ne reprendra pas à l'identique la version de 1997, comme l'explique en vidéo le producteur Yoshinori Kitase :

Extra depth is being added to the story of #FinalFantasy VII Remake and we've shown glimpses of it so far.



One example is President Shinra claiming our heroes are allies of Wutai, so we asked #FF7R producer Yoshinori Kitase to explain a little more about it... pic.twitter.com/cnn4jQMY5g