Coronavirus : Razer va faire don d'un million de masques chirurgicaux

Si l'on attend toujours que toutes les grandes fortunes de ce monde fassent des gestes significatifs en direction de l'Humanité pour tenter d'affronter la pandémie de COVID-19 en cours, certaines entreprises s'activent et vont dans le bon sens.

À voir aussi : Coronavirus : La lettre d'Yves Guillemot à tous les employés d'Ubisoft

À l'instar du PDG d'Alibaba, Jack Ma, le fabricant Razer a décidé de ne pas rester sans rien faire pendant que le coronavirus menace. Le patron de la compagnie américaine, Min-Liang Tan, s'est fendu il y a quelques heures d'un thread sur Twitter pour expliquer la démarche :

Alors, je n'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours de manière à faire démarrer cette initiative, mais je suis heureux de pouvoir vous annoncer ceci aux côtés de Razer. Le problème du COVD-19 s'aggrave, les autorités sanitaires du monde entier doivent faire face à une pénurie de masques chirurgicaux vitaux pour les personnels soignants qui affrontent directement le virus. Certains pays ont même interdit l'exportation de ces masques à cause de la pénurie. Il y a eu une demande incroyable de nos produits ces derniers temps et avec toutes ces personnes restant à domicile (et jouant à des jeux vidéo), l'équipe de Razer comprend que nous avons tous un un rôle à jouer dans le combat contre le virus - peu importe à quelle industrie nous appartenons.



Pendant plusieurs jours, nos designers et ingénieurs ont travaillé parfois plus de 24 heures d'affilée pour transformer certaines de nos usines de manière à ce qu'elles produisent des masques que l'on pourra donner à différents pays dans le monde. Nous avons l'intention de donner un million de masques aux autorités sanitaires de plusieurs pays. Pour commencer, nous avons contacté les autorités de Singapour (où se trouve le siège sud-asiatique de Razer) pour donner une première livraison et aider à faire face au COVID-19. Le reste de nos antennes régionales vont également contacter les gouvernements et autorités compétentes pour voir comment apporter notre soutien aux nations et régions où nous sommes implantés.



Nous avons tous un rôle à jouer et devrions fait tout ce qui est en notre pouvoir. Je vous prie, ainsi que vos familles, de rester en sécurité durant cette période compliquée. Razer va faire ce qu'il faut. Cette conversion d'urgence de certaines de nos productions et le don de masques constitue le premier pas pour Razer. Nous nous engageons à consacrer notre temps, nos ressources, nos efforts et notre talent à la lutte contre le COVID-19.

Bon, ce serait facile de faire une vanne en parlant de LED colorés et clignotants inutiles pour se préserver, mais nous nous contenterons de saluer avec beaucoup d'admiration cette initiative respectable qui, on l'espère, sera suivie.

À l'heure qu'il est, le virus a infectés plus de 227.000 personnes dans le monde et en a tué plus de 9.000. Il est la raison pour laquelle vous devez absolument rester chez vous pendant plusieurs semaines.. Alors ne déconnez pas, et ne laissez personne déconner avec vous.