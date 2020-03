Coronavirus : Capcom fait le point sur la sortie physique en Europe de Resident Evil 3

Le confinement est actuellement de mise dans de nombreux pays d'Europe et les boutiques de jeux vidéo sont fermées dans de nombreuses zones. Et pour les enseignes qui font de la vente par correspondance, les livraisons sont régulièrement retardées. Si les éditeurs parviennent à continuer de sortir les versions dématérialisées de leur nouveaux jeux pendant cette période difficile, les choses sont plus incertaines dès qu'il est question de versions boîtes.

Resident Evil 3 est toujours prévu pour le 3 avril prochain. Et pour plusieurs pays, dont la France, cette sortie aura lieu en pleine période de confinement, avec des boutiques (spécialisées ou non) totalement fermées. Ce qui pourrait logiquement avoir des conséquences sur la disponibilité à court terme des versions physiques du jeu.

Capcom a donc pris la décision de communiquer sur la situation dans un message mis en ligne aujourd'hui :

Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus (COVID-19) a un impact mondial, les gouvernements européens ont instauré diverses restrictions pour empêcher toute propagation additionnelle.



Bien que la date de sortie mondiale de Resident Evil 3 reste le 3 avril 2020, certains marchés européens pourraient connaître des décalages de livraison ou de disponibilité du jeu.



Nous suivons de près les réglementations officielles afin d'accorder la priorité à la sécurité de nos fans, de nos employés et de nos partenaires. C'est pourquoi nous communiquons fréquemment avec nos partenaires locaux de distribution et de vente sur chaque marché afin de rendre les jeux disponibles selon les conditions d'importation locales.



Veuillez-vous adresser à vos revendeurs locaux pour obtenir de plus amples informations sur les commandes individuelles et la disponibilité des versions physiques de Resident Evil 3.



Nous ferons le maximum pour vous tenir informés autant que possible de l'évolution de la situation. Merci de votre compréhension. Nous espérons que vos proches et vous vous portez bien et que vous êtes à l'abri.

En plus de ce message, Capcom France a mis en ligne un second communiqué dans lequel il parle de la mise en vente en avance de Resident Evil 3 par certaines boutiques et s'adresse aux joueurs qui ont déjà le jeu :

Nous savons qu'un certain nombre de premiers exemplaires de Resident Evil 3 ont été expédiés et vendus en France. Ces premières expéditions n'étaient pas autorisées et nos équipes locales de Capcom travaillent pour résoudre la situation.



Le lancement mondial officiel de Resident Evil 3 reste inchangé pour le 3 avril 2020. En attendant, nous demandons aux joueurs qui ont reçu leur copie avant la date prévue de préserver l'expérience de jeux des autres joueurs qui attendent la sortie du jeu avec impatience en évitant de poster des spoilers, des images ou des séquences du jeu.



Les contenus non autorisés ayant fait l'objet d'une fuite sont susceptibles d'être retirés. Sans surprise, il pourrait être plus difficile que d'habitude de se procurer une version physique du jeu de Capcom le jour de sa sortie. Il est également intéressant de voir que l'éditeur japonais renvoie vers les différents revendeurs.

Avez-vous précommandé une version physique de Resident Evil 3 ? Si oui, comptez-vous l'annuler pour prendre une version dématérialisée ? Le confinement a-t-il bouleversé votre manière de consommer les jeux vidéo ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.