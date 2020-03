Half-Life Alyx : Un professeur donne une leçon... de mathématiques en VR

Half-Life : Alyx est sorti il y a quelques jours maintenant sur Steam, et un professeur a eu la brillante idée d'associer jeu vidéo et cours magistrale au sein même du jeu, vidéo à l'appui ! Le tout pour un rendu final étonnant et dont la seule envie est de suivre le cours dans son intégralité.

Il s'appelle Charles Coomber et nous fait donc l'honneur de nous donner un cours de mathématiques appliquées (ou pas), et plus précisément sur les angles. Un cours magistral ingénieux réalisé sur LE titre VR de Steam pour une durée de 16 minutes.

De quoi faire passer le temps de manière plutôt inventive, et en ces temps compliqués, difficile de faire la fine bouche.Bref, une bonne idée, à exploiter sans doute dans le futur (proche) ?

Je vote pour !