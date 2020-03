Coronavirus : Sony étend ses mesures de réduction des vitesses de téléchargement

Plus tôt cette semaine, Sony a révélé avoir diminué les vitesses de téléchargement sur le PlayStation Network afin de permettre au plus grand nombre de pouvoir continuer de profiter d'Internet en cette période de confinement. De toute évidence, ce n'était pas assez.

À lire aussi : Coronavirus : Razer va faire don d'un million de masques chirurgicaux

Tandis que la pandémie provoquée par le virus COVID-19 continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde et que 2,6 milliards de personnes, soit un tiers de l'humanité, sont confinées, les gens se tournent plus que jamais vers les services proposés via Internet pour se divertir ou travailler depuis la maison.

Ce qui a pour conséquence de générer une charge sans précédent des réseaux. Par conséquent, Sony a indiqué, dans une mise à jour de son message publié sur le PlayStation Blog, avoir étendu ses mesures de restriction des vitesses de téléchargement sur le PlayStation Network :

À partir d'aujourd'hui, nous allons prendre des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées dans le but de jouer notre rôle dans le maintien de la stabilité d'Internet alors que cette situation sans précédent continue d'évoluer. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons en matière de divertissement et du fait que nous contribuons à permettre d'avoir l'impression de faire partie d'une communauté en ces temps véritablement difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et votre présence au sein de la communauté PlayStation. S'il vous plaît, soyez prudents et restez chez vous. Alors que le monde demeure dans l'incertitude, Sony ne peut évidemment pas donner de date de retour à la normale pour le moment.

Que pensez-vous de la décision prise par Sony ? Avez-vous remarqué une baisse de la vitesse des téléchargement ou de l'accès à certaines fonctionnalités depuis l'annonce faite plus tôt cette semaine par le constructeur japonais ? Laissez vos commentaires ci-dessous.