Coronavirus : Sony réduit les vitesses de téléchargement sur PS4 en Europe

De plus en plus de gens à travers le monde se trouvent en situation de confinement en raison de la pandémie de COVID-19 qui frappe sévèrement la planète entière depuis plusieurs mois. Par conséquent, l'utilisation d'Internet et des différentes activités permises par le réseau a explosé ces derniers jours. Afin de permettre au plus grand nombre de rester connecté, Sony vient de prendre des mesures.

Après la réduction du débit annoncée par Netflix et le décalage de la sortie de Disney+ en France, au tour de Sony de prendre des mesures pour préserver l'accès à Internet du plus grand nombre. Le géant japonais vient en effet de publier un message signé par Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment, sur le PlayStation Blog officiel.

Dans ce dernier, Sony explique avoir décidé de réduire les vitesses de téléchargement sur le PlayStation Network "préserver l'accès à Internet" de la population :

Joueur aux jeux vidéo permet à des joueurs du monde entier d'être en contact avec des amis et de la famille, ainsi que de bénéficier de divertissement dont ils ont grand besoin en ces temps incertains. Sony Interactive Entertainment travaille actuellement avec les fournisseurs d'accès à Internet en Europe pour gérer le trafic lié aux téléchargement afin d'aider à préserver l'accès à Internet de l'ensemble de la communauté.



Nous croyons qu'il est important pour nous de participer aux démarches destinées à adresser les inquiétudes en rapport à la stabilité d'Internet étant donné qu'un nombre sans précédent de personnes effectue de la distanciation sociale et s'appuie plus que d'habitude sur l'accès à Internet.



Les joueurs vont peut être faire l'expérience de vitesses de téléchargement de jeux ralenties ou retardées mais ils continueront de bénéficier de gameplay (en ligne) robuste. Nous apprécions le soutien et la compréhension de notre communauté, ainsi que le fait qu'ils participent également aux efforts, tandis que nous prenons ces mesures destinées à préserver l'accès de tous à Internet.

S'il s'agit évidemment de mesures temporaires, il est pour l'instant bien trop tôt pour savoir quand prendra fin cette mesure. Sony ne dit pas s'il agit en réponse à une demande de l'Union Européenne ou si cette démarche est de son initiative.

À noter qu'en 2019, le jeu vidéo en ligne ne représentait que 8,1% du trafic Internet, contre environ 61% pour la vidéo. La part du jeu vidéo dans le trafic Internet a cependant très certainement augmenté sensiblement ces dernières semaines.

Que pensez-vous de cette démarche entreprise par Sony ? Avez-vous déjà remarqué un ralentissement des téléchargements sur le PlayStation Network ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.