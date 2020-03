Xenoblade Chronicles Definitive Edition arrive au mois de mai avec un chapitre inédit

Vous voici prévenus : l'année 2020 sera celle du retour des grands noms du J-RPG. Et figurez-vous que tous n'ont pas besoin d'avoir dépassé la vingtaine pour effectuer leur triomphal retour, comme nous le prouve Xenoblade Chronicles, de retour dans une version Definitive Edition.

Le jeu ne nous avait plus donné signe de vie depuis son annonce lors d'un Nintendo Direct automnal, et il aura donc fallu attendre la diffusion surprise de ce cru du 26 mars pour découvrir l'ampleur du travail effectué sur ce portage Switch, à commencer par le style visuel du jeu, qui se rapproche désormais clairement des productions animées japonaises, et lui confère assurément un certain supplément de style.

Les rôlistes qui ont déjà exploré le vaste monde en compagnie de Shulk et de son épée Monado pourront en plus de ce nouveau look profiter d'un chapitre bonus intitulé "Un Avenir Commun", qui devrait prendre place après l'aventure originale, et vous emmènera dans les rues d'une cité se situant sur l'épaule du Titan Bionis pour combattre... l'oeil du Mordor ? Hé bé.

Et parce qu'il n'y a rien de plus efficace qu'un J-RPG pour vendre des éditions collectors par palettes entières, Xenoblade Chronicles Definitive Edition n'échappera pas à la règle, et proposera donc en plus du jeu un joli steelbook, une sélection de titres issus de la bande-son (en partie réorchestrée), un poster, ainsi qu'un ouvrage de 256 (!) pages qui ravira forcément les fans.

À moins qu'une certaine pandémie mondiale ne vienne y mettre son grain de sel, Xenoblade Chronicles Definitive Edition sera disponible sur Switch le 29 mai 2020.