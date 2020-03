Half-Life Alyx : Un mode pour jouer sans casque de réalité virtuelle découvert

Spécifiquement conçu pour être joué en réalité virtuelle, Half-Life : Alyx a été unanimement salué par la critique et décrit comme un des tous premiers véritables blockbusters exploitant cette technologie. Et pourtant, certains veulent malgré tout pouvoir y jouer sans casque. C'est désormais possible. En mettant les mains dans le cambouis.

Le site PCGamesN rapporte que des bidouilleurs ont découvert dans le code de la version de Half-Life : Alyx commercialisée la présence d'un mode sans réalité virtuelle initialement destiné aux développeurs. Sans surprise, cette fonctionnalité cachée a été rapidement exploitée par de simples joueurs.

Valve s'est évidemment empressé de supprimer ce mode hors VR de son jeu via un patch. Mais grâce au système Steam Depot Downloader, les joueurs les plus motivés peuvent récupérer la première version de Half-Life : Alyx, autrement dit celle compatible avec ce mode.

for those who are wondering, download the first depot of Alyx using depot downloader, and then run it with the following launch parameters

-nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -720