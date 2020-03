The Wonderful 101 Remastered dévoile une séquence de gameplay colorée

Si vous faites partie des "deux ou trois joueurs" (selon le décompte personnel d'Atsushi Inaba) s'étant essayé à l'aventure The Wonderful 101 sur la très défunte Wii U, vous vous demandez sans doute comment la version Remastered teasée de longue date reproduira le gameplay asymétrique de l'original sur nos consoles actuelles.

À voir aussi : Streets of Rage 4 : La liste des trophées dévoile un sympathique caméo

Malheureusement pour vous, la bande-annonce du jour ne nous apporte pas encore la réponse tant attendue, mais elle a tout de même le mérite de nous rappeler les bases de ce beat'em all pas comme les autres, dans lequel 101 héros plus ou moins super allient leurs pouvoirs pour matérialiser de gigantesques armes, et prouver que l'on peut cogner une personne 101 fois, mais pas 101 personnes une fois.

Cette version Remastered s'affiche aujourd'hui à la vitesse folle de 60 fps, une performance fera peut-être rire le Poufy qui se cache en vous, mais qui nous rappelle que la console maudite de Nintendo ne le permettait à l'époque pas. L'argent récoltée via le Kickstarter du projet permettra pour rappel à Platinum de sortir son jeu fétiche sur de nombreux supports, mais l'agrémentera aussi (et surtout) d'un nouveau mode Time Attack, ainsi que de deux mini-jeux mettant en scène le jeune Luka Alan Smithee.

Que vous ayez ou non craqué pour l'original, The Wonderful 101 Remastered viendra mettre un peu de couleurs dans nos vies le 22 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch. En ce qui concerne la Xbox One, le chantier semble bien mal engagé...