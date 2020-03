The Wonderful 101 ne sortira pas sur Xbox One, Hideki Kamiya donne les raisons officielles

Lorsque PlatinumGames a annoncé la campagne Kickstarter de "financement" de The Wonderful 101 : Remastered, les joueurs ont immédiatement remarqué que seules des versions PS4, Switch et PC du jeu étaient prévues. Officiellement, ce absence d'une version Xbox One n'est pas liée à un manque d'intérêt ou d'envie du studio japonais;

Le site Gematsu a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Hideki Kamiya. Au cours de cette interview, l'absence d'une version Xbox One de The Wonderful 101 : Remastered a été évoquée. Selon Hideki Kamiya, cette version était initialement prévue mais trop compliquée et coûteuse à créer :

Nous prévoyions et souhaitions le sortir sur Xbox One. Mais dans les faits, le moteur original du jeu et le moteur nécessaire pour le faire tourner sur Xbox One sont très différents et il n'est pas simple de le porter sur Xbox One comme c'est le cas sur les autres machines. Par conséquent, nous avons malheureusement eu à renoncer à regret à la sortie du jeu sur Xbox One.

Lorsqu'il a été demandé à Hideki Kamiya si PlatinumGames fermait définitivement la porte à la sortie d'une version Xbox One de The Wonderful 101 : Remastered, le réalisateur a indiqué que tout est une question d'argent :

C'est une chose très coûteuse à faire et nous n'avons pas les capacités pour le faire en interne. Mais je ne veux pas dire que cela ne se fera jamais. Si les bonnes conditions sont réunies et que nous obtenons assez d'argent, cela sera peut-être possible. Mais c'est quelque chose qui coûte cher à faire. Mais nous souhaitions le faire, c'est uniquement pour cette raison que nous ne l'avons pas fait.

Libre aux joueurs de croire ou non cette justification fournie par PlatinumGames. Les portages commercialisés tout au long de cette génération sur les différents supports rendent cependant difficile à imaginer que l'absence d'une version Xbox One de The Wonderful 101 : Remastered est liée à un problème d'ordre technique.

Il ne paraît pas impossible qu'à l'instar de divers éditeurs japonais, la société d'Atsushi Inaba ait simplement déterminé que sortir son jeu sur la console de Microsoft ne serait pas commercialement viable. Les remarques de Hideki Kamiya à propos de l'argent et les véritables raisons de l'existence de la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 : Remastered poussent à croire que cette raison a certainement joué un rôle officieusement.

Pour rappel, The Wonderful 101 : Remastered sortira sur PS4, Switch et PC le 22 mai prochain.

Que vous inspirent ces déclarations de Hideki Kamiya ? Pensez-vous que les difficultés à porter le jeu sur la console de Microsoft sont vraiment à l'origine de cette absence d'une version Xbox One de The Wonderful 101 : Remastered ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.