PlatinumGames lance un Kickstarter pour des versions Switch, PS4 et PC de The Wonderful 101

Une fois n'est pas coutume, la rumeur disait vrai. PlatinumGames comptait bien lancer une campagne de financement participatif rattachée à des portages de The Wonderful 101. Le jeu, qui a fait un bide retentissant lors de sa sortie sur Wii U, s'est forgé une réputation au fil du temps et a bénéficié d'une communauté de fans fidèles. Après des mois de teasing de la part du studio japonais, ces derniers et les curieux ont répondu présent le moment venu.

PlatinumGames a lancé un peu plus tôt ce soir la campagne Kickstarter de The Wonderful 101 : Remastered. Et quasiment immédiatement, le projet a atteint son minimum de financement. En effet, le studio d'Atsushi Inaba réclamait 45.127 euros (Kickstarter convertit automatiquement les sommes en fonction des pays) pour donner le feu vert à une version Switch du jeu. Et à l'heure où sont écrites ces lignes, 6.966 contributeurs ont déjà promis 416.699 euros.

La version Steam de The Wonderful 101 : Remastered était quant à elle promise une fois les 250.000 dollars atteints. Ce qui veut donc dire que le jeu sortira également sur PC. Pour la commercialisation d'une version PS4, PlatinumGames demande 500.000 dollars. Si les choses continuent à ce rythme, la version destinée à la console de Sony devrait être sécurisée très vite. PlatinumGames a d'ores et déjà prévu d'autres paliers, mais ces derniers n'ont pas été révélés pour le moment.

Bien évidemment, le palier initial à 45.127 euros pour la version Switch souligne que PlatinumGames (qui est, rappelons-le, financé par le géant chinois Tencent) n'avait pas besoin de cet argent des joueurs pour faire financer ce portage. Le studio de Hideki Kamiya a par ailleurs indiqué que ce Kickstarter servait surtout pour jauger de l'intérêt du public (et éviter les risques financiers qu'auraient représenté la sortie directe de cette version remasterisée). Il fait également office de campagne de précommande. Le jeu est après-tout prévu pour avril 2020, ce qui montre que le développement du portage est déjà bien avancé.

Pour ce qui est du site teaser "Platinum 4," il a été mis à jour avec un lien vers le Kickstarter de The Wonderful 101 : Remastered. Ce qui signifie que PlatinumGames a trois autres projets à annoncer prochainement.

Que pensez-vous de la décision de PlatinumGames de passer par la case Kickstarter ? Avez-vous participé au Kickstarter ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.