Half-Life Alyx : Près d' 1h30 de gameplay maison en 4K 60 FPS de DINGUE !

Sorti hier, sous vos applaudissements, Half-Life Alyx, l'itération VR de la série de Valve sur HTC Vive et Oculus, est bel et bien LE titre en réalité vituelle attendu. Avant de vous livrer notre test en bonne et due forme, voici déjà près d'1h30 de gameplay en deux version : 1080 P et 30 FPS et 4K 60 FPS, signé par le très virtuel Poufy sur son Valve Index !

Comme toujours, c'est avec son surpuissant PC acquis à la sueur de ses montages que le très confiné Poufy a pu se la donner grave dans LE titre le plus attendu de l'année en réalité virtuelle. Pour cela, il a pu pousser les manettes de sa bécane à fond les ballons, histoire d'avoir les meilleures sensations possibles casque sur le crâne.

Voici donc une vidéo du début de Half-Life Alyx, à savoir 1h30 de gameplay comme si vous y étiez (mais en fait, non).

La configuration du PC en question :

Processeur : i9 9900K

: i9 9900K Carte graphique : RTX 2080 Ti

: RTX 2080 Ti Mémoire : 16GB de RAM

En attendant notre TEST qui ne saurait tarder, régalez-vous !