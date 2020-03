Final Fantasy VII Remake : Red XIII sera mis à profit dans une séquence inédite

Après avoir retourné (en tout bien tout honneur) la démo du très attendu Final Fantasy VII Remake, vous vous êtes peut-être comme tant d'autres attelé à de savants calculs d'apothicaires pour mesurer le temps de jeu qui peut exister entre la séquence d'introduction originale et celle version savamment relookée, non sans vous demander avec angoisse comment Square Enix va réussir à nous divertir durant des dizaines d'heures sans sortir de Midgar.

Et parce que nous n'avons pas d'anonymes sources de l'industrie à mettre en avant, nous ne savons pas plus que vous pour comment s'articulera sur le temps long le premier acte de Final Fantasy VII en 2020.

Figurez-vous que le jeu a un temps été pensé comme un stand alone du côté de Square Enix, comme l'affirme le producteur Yoshinori Kitase dans une nouvelle interview publiée sur le site officiel du roi du J-RPG :

Au début du projet, nous pouvions partir dans deux directions. La première était de refaire le jeu avec les plus beaux graphismes, y insérer beaucoup de détails, pour aller au-delà de l'original, et rendre l'expérience plus immersive. L'autre était d'inclure l'intégralité du contenu dans un seul remake, mais il n'aurait pas été possible de proposer le même niveau de détails, et il nous aurait fallu supprimer certains lieux et scènes. Je ne pense pas que les fans auraient été satisfaits d'une version "condensée".

Nous le savons : une partie de ce contenu "original" promis par Kitase sera notamment emprunté à l'univers expansif de la Compilation of Final Fantasy VII, comme nous vous le rapportions en novembre dernier. Parmi ces nouveautés et surprises que l'on espère nombreuses, le co-réalisateur Naoki Hamaguchi a lâché du biscuit, espérant calmer la "colère" des fans après avoir découvert que Red XIII ne serait pas jouable dans ce premier épisode :

Je ne vais pas rentrer dans les détails car je veux que les joueurs en profitent lorsqu'ils joueront à Final Fantasy VII Remake, mais un nouvel étage a été ajouté à la Tour Shinra pour atteindre un climax qui n'existait pas dans l'original. Pour évoluer dans ce nouveau lieu, il faudra s'aider des capacités spéciales de Red XIII.

Sacré Hamaguchi : après nous avoir déjà fait grimper les 60 premiers étages à pied et d'une traite, il se permet d'en rajouter un autre. Cela dit, en ces temps de confinement statique, ne meurt-on pas d'envie de se dégourdir les jambes, même virtuellement ? Vous avez trois heures.

Final Fantasy VII Remake est toujours prévu pour tout faire péter le 10 avril prochain, sur PlayStation 4.