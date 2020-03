Samurai Shodown : Le reboot sortira finalement sur PC... via l'Epic Games Store

La vie est parfois pleine de surprises : alors que la pollution de l'air diminue comme par magie (un phénomène que l'on ne pensait plus observer), le reboot de la série de versus fighting à l'arme blanche Samurai Shodown officialise son arrivée sur PC, mais forcément là où on l'attendait...

Lors de notre toute première prise en mains en mars 2019, SNK nous avait promis l'arrivée de cette nouvelle version d'un classique du versus fighting sur toutes les plate-formes, et le PC n'y ferait donc pas exception.

Mais alors que le jeu disponible depuis l'été dernier a déjà commencé à dérouler sa seconde saison de combattants additionnels et qu'il vient de sortir sur la plus transportable des consoles, son arrivée en bonne et due forme sur PC master race se faisait encore et toujours désirer, et ce malgré sa présence dans le catalogue de Google Stadia.

C'est donc désormais tout ce qu'il y a de plus officiel : Samurai Shodown sortira bel et bien sur PC quelque part en 2020, via l'Epic Games Store. Ça va trancher, chérie. Enfin, il paraît.