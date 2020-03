FIFA 20 : 128 équipes en lice pour un tournoi géant

Contraints de ne plus fouler les pelouses à cause de la pandémie, les footballeurs se voient proposer des solutions alternatives sur consoles de jeu. Le club de Leyton Orient a ainsi lancé un grand tournoi sur FIFA 20 mettant en lice 128 équipes professionnelles.

Décidément, les clubs de football professionnels trouvent le temps long et ont décidé d'occuper joueurs et supporters. Après le Calcio, qui lance, ce jeudi, son grand tournoi virtuel sur FIFA 20, c'est au tour de la formation anglaise de Leyton Orient de prendre une initiative du même genre. Cette modeste équipe de quatrième division a ainsi proposé un défi à ses consoeurs européennes sur les réseaux sociaux : remporter l'"Ultimate Quaranteam" sur la simulation de foot signée EA Sports. Et pas moins de 128 équipes ont répondu à son appel (du pied), dont l'Olympique de Marseille, Angers ou Amiens pour ce qui concerne notre championnat national.

Le tirage au sort a été effectué et promet de belles affiches entre des clubs qui devront choisir leur représentant parmi les protagonistes de l'institution en question (joueur, staff, supporter) et jouer avec leur effectif. Les fonds de ce grand tournoi serviront la cause des petits clubs anglais, englués dans les difficultés financières liées à la crise du coronavirus.

Un site de paris en ligne anglais a même investi dans cette compétition en proposant un système de cotes. Le favori ? Benfica Lisbonne ! De quoi consoler les rageux en manque de ballon rond.