Coronavirus : La lettre d'Yves Guillemot à tous les employés d'Ubisoft

La pandémie de coronavirus qui touche actuellement la planète entière n'a pas épargné l'industrie du jeu vidéo. Report de sorties de jeux, mise en place du télétravail, événements reportés ou annulés, les conséquences sont nombreuses et n'ont pas fini d'être ressenties. Et en plus d'avoir à communiquer sur l'impact de la situation auprès du public, les éditeurs doivent aussi s'adresser à leurs employés.

À lire aussi : Prince of Persia : Ubisoft annonce l'arrivée d'un escape game en réalité virtuelle

Depuis le début de la crise sanitaire mondiale, Ubisoft s'est exprimé publiquement plusieurs fois. L'éditeur français a par exemple commenté l'annulation de l'E3 2020. Mais en parallèle à ça, Ubisoft, en la personne de son PDG Yves Guillemot, s'est également adressé à l'ensemble de son personnel via une lettre diffusée en interne dans plusieurs langues. Nous avons obtenu la version française de ce message et nous vous proposons de le lire ci-dessous :

Chers tou.te.s,



Nous sommes entrés dans une pandémie globale, qui bouleverse en profondeur nos vies quotidiennes. Dans cette situation exceptionnelle, il est avant tout essentiel que nous prenions soin de nous-mêmes et de nos proches. La santé et le bien-être de tous les employés d'Ubisoft est notre première préoccupation, c'est pourquoi nous avons veillé à ce que les mesures adéquates soient déployées pour assurer notre protection et mettre en place les soutiens nécessaires face aux changements en cours. Dès la fin de la semaine dernière, nous avons ainsi encouragé l'ensemble de nos collaborateurs à travailler depuis leur domicile.



Dans tous les sites d'Ubisoft, nos équipes se démènent pour s'adapter à cet événement hors du commun. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont travaillé sans relâche ces derniers jours, tant au siège qu'en local, pour mettre en oeuvre les mesures préventives qui s'imposent, conformément aux recommandations des autorités nationales et de l'Organisation Mondiale de la Santé. Je salue également la réactivité de nos équipes qui ont mis sur pied les solutions nous permettant de travailler à distance dans les meilleures conditions possibles, et ainsi d'assurer la continuité de nos projets en cours.



Concernant l'impact de la pandémie sur notre activité, d'une part nous avons des réserves de trésorerie suffisantes pour passer la tempête, et d'autre part l'internationalisation d'Ubisoft et notre culture de collaboration nous mettent en position d'envisager le redéploiement d'une partie de nos activités selon les zones touchées. Notre coeur de métier, le jeu vidéo, nous permet en outre d'offrir une contribution précieuse à tous ceux qui aujourd'hui cherchent des façons plaisantes de s'occuper à la maison.



Le défi sans précédent auquel nous faisons face, ensemble, requiert de chacun de nous encore plus d'attention, de prévenance, d'agilité et de résilience. Chacun a un rôle à jouer, y compris dans l'adoption des précautions nécessaires pour nous protéger nous-mêmes aussi bien que ceux qui nous entourent. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de nos équipes en Chine, qui ont traversé les mêmes épreuves avec quelques semaines d'avance : l'expérience de nos amis chinois prouve qu'un comportement responsable et des mesures sanitaires pro-actives offrent une voie de sortie tangible à cette crise.



Nous continuerons de vous fournir des mises à jour régulières à mesure que la situation évolue. Vos managers directs et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à toute question ou inquiétude. En attendant, prenez soin de vous - stay safe.



Yves

Cette lettre remplit plusieurs rôles. Le PDG d'Ubisoft souligne en premier lieu l'importance de la "santé et du bien-être" de ses collaborateurs ainsi que de l'application des mesures permettant de garantir ces derniers. Yves Guillemot se veut également rassurant quant à la santé financière d'Ubisoft au sortir de la crise. La situation et son impact potentiel sur les finances de la société, en raison d'une baisse d'activité ou d'éventuelles annulations, pourraient en effet générer des craintes au sujet de la sécurité de leur emploi chez certains. Mais selon Yves Guillemot, le télétravail et le redéploiement de l'activité dans des zones moins touchées devrait permettre à l'éditeur français de poursuivre ses projets en cours.

Il est également intéressant de noter qu'Yves Guillemot souligne le rôle de distraction que joue le jeu vidéo en cette période de confinement des populations juste après avoir parlé de la santé financière de l'entreprise. Cela explique certainement la décision d'Ubisoft de rendre Assassin's Creed Odyssey gratuit le week-end prochain. Des joueurs "coincés" chez eux peuvent en effet être amenés à acheter des jeux pour s'occuper. Un accès temporaire gratuit à un jeu peut donc servir d'amuse-bouche et générer des intentions d'achat.

Ubisoft a récemment indiqué qu'il cherchait des solutions alternatives à l'E3 pour faire ses annonces. À l'heure où sont écrites ces lignes, ces solutions n'ont pas encore été annoncées.