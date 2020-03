Super Smash Bros. Ultimate : Les futurs DLC pourraient être retardés à cause du Coronavirus

Quand il ne passe pas des nuits blanches à essayer tout ce qui sort sur les consoles de la concurrence, l'inarrêtable Masahiro Sakurai fréquente régulièrement une salle de sport, avec les conséquences que l'on sait. Le reste du temps, il peaufine le roster en expansion de Super Smash Bros. Ultimate. Mais ça, c'était avant la pandémie...

Mais parce que ce régime quotidien reste une routine pour le responsable du crossover le plus ambitieux du monde du jeu vidéo, le père Sakurai trouve encore le temps de rédiger une tribune hebdomadaire pour le magazine Famitsu. Quel homme. Le prochain numéro à paraître (et déjà entre les mains du toujours très informé blog Ryokutya2089) sera d'ailleurs l'occasion de fêter sa 600ème chronique, dont le ton ne semble pas franchement à la fête, bien au contraire.

Pour ceux qui l'auraient oublié, le Nintendo Direct diffusé en janvier dernier dévoilait une seconde saison de combattants additionnels et tout ce qu'il y a de plus payante, sans évidemment dévoiler leurs noms, suspense oblige. Le souci du détail hors du commun qui caractérise les featurings de licences tiers oblige les équipes de Sakurai à longuement échanger avec les partenaires de Nintendo, et nous apprenons ainsi qu'un rendez-vous à ce sujet a été annulé suite à l'épidémie de SARS-CoV-2, et que les prochains DLC de Super Smash Bros. Ultimate pourraient ainsi être retardés.

Dans le même ordre d'idée, d'autres productions first-party pourraient ainsi voir leurs sorties décalées, bien que la plupart d'entre elles ne soient pas encore connues du grand public. Et avant de mettre les rues de votre ville à feu et à sang, rassurez-vous : non, Animal Crossing New Horizons n'est pas concerné, détendez-vous. Sakurai précise que si un cas d'infection était détecté au sein des locaux de Nintendo, les différents développements en pâtiraient, et ce pour une durée indéterminée. Comme nous avons l'habitude de le dire chez Gameblog : "Merci V12".

Qui seront donc les heureux élus de la seconde (et dernière) fournée de combattants téléchargeables de Super Smash Bros. Ultimate ? Si vous êtes heureux au jeu, nous vous invitons à tenter votre chance dans les commentaires ci-dessous.