Streets of Rage 4 : Limited Run annonce une édition physique de qualité

Alors que l'on pensait la bande rangée, passée à autre chose, Adam, Axel & Co. reprenait finalement du service, alors que les français de Dot Emu dévoilait à l'été 2018 le chantier Streets of Rage 4.

Adoubé par Maître Sega, l'éditeur parisien nous a par deux fois prouvé qu'il se montrait à la hauteur de cet immense challenge, le dernier épisode remontant tout de même à... 1994. Et si les choses ont changé, les fleurs fané, tout le monde semble se relever les manches pour raviver la flamme du beat'em all à l'ancienne, en témoigne notamment la présence des compositeurs Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima ou encore Yoko Shimomura.

Aujourd'hui, c'est au tour de l'ami des collectionneurs chevronnés, Limited Run d'en placer une pour le retour des Rues de la Rage, puisque l'éditeur américain annonce sur Twitter l'arrivée d'une version physique de Streets of Rage 4 :

We're excited to announce that we will be doing a physical Limited Run of Streets of Rage 4. More details to come! pic.twitter.com/7L3b0Jp0oT