Inside Final Fantasy VII Remake : Le 1er épisode d'une série documentaire est disponible

Parce que Final Fantasy VII Remake sera peut-être la catharsis vidéoludique de cette drôle d'année 2020, le remake tant attendu du réveil de l'épisode écologique continue envers et conter tout sa campagne de communication à grands coups de bulldozers.

Après l'interview-vérité, les goodies les plus improbables de la terre ou encore les explications concernant la nouvelle scène d'ouverture, voici venue l'heure du documentaire qui nous permet de nous glisser brièvement dans les coulisses de ce développement pas comme les autres.

Et si ce premier épisode d'Inside Final Fantasy VII Remake commence évidemment avec le placide Yoshinori Kitase, producteur du remake et réalisateur de l'original, les fans d'ambiance un peu plus sombre seront ravis de découvrir dès les premières minutes un Tetsuya Nomura très accoudé, qui explique avoir surtout réfléchi à l'équilibre ténu qu'il fallait trouver entre le respect pour les fans de Final Fantasy VII, et les nouveaux venus qui attendent une expérience inédite.

Après avoir examiné le rythme de la version de 1997, l'artiste estime qu'il y a bien des histoires à raconter entre l'introduction et la fuite de Midgar, et que la possibilité de visiter bien plus d'environnements intérieurs qu'avant permet d'enrichir la narration, de proposer de nouvelles rencontres et d'épaissir celles que nous connaissions déjà. Et quitte à enfoncer quelques portes ouvertes, Nomura précise une nouvelle fois qu'il faut s'attendre à un ton plus sombre.

Le responsable des combats Teruki Endo explique de son côté la difficulté de devoir transposer dans un environnement ouvert les combats autrefois basés sur l'Active Time Battle, à commencer par le positionnement de la caméra.

Enfin, le responsable de la musique Keiji Kawamori explique que le matériau d'origine était généralement "tellement expressif" qu'il surtout fallu procéder à de nouveaux arrangements des compositions d'Uematsu, tout en pensant à laisser un peu de place aux dialogues, autre nouveauté de ce remake. L'un des compositeurs Mitsuto Suzuki précise ce que vous aviez déjà pu découvrir grâce à la démo jouable : à savoir que certains thèmes avaient parfois fait l'objet de plusieurs versions, qu'il convient de faire s'enchaîner "comme le ferait un bon DJ".

En attendant de découvrir quand débarquera le second épisode de cette série documentaire, rappelons que Final Fantasy VII Remake reste officiellement prévu pour le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.