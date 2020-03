Final Fantasy VII Remake dégaine ses produits dérivés : coque PS4, casque et lunettes

S'il est une série qui fait craquer les coeurs et les portefeuilles en même temps, c'est évidemment la saga de J-RPG la plus connue dans cette partie du monde, Final Fantasy. Et s'il y a un représentant qui déchaîne les passions, c'est bien évidemment le septième opus.

À voir aussi : Final Fantasy VII Remake est Gold, Nomura estime que les joueurs seront satisfaits

Sony connaît plus que n'importe qui les faiblesses des joueurs, et les vôtres en particulier, et semble prêt à toutes les folies pour vous inciter à relancer l'économie mondiale. Le constructeur annonce en effet aujourd'hui l'arrivée d'une coque pour PlayStation 4, pour le moment exclusive au marché asiatique, et disponible dans notre galerie d'images.

Présentée uniquement en Jet Black, cette coque plutôt discrète illustre autour du menaçant Météore les épées de Cloud et Sephiroth, qui semblent avoir dépecé un pauvre Chocobo durant leur affrontement. La belle s'affiche pour le moment à ¥4000 hors taxes sur le site officiel de Sony, soit environ 33€.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'un incroyable casque audio tour de cou siglé du logo du jeu se dévoile sur le même site, pour la modique somme de ¥29.380, soit 245€. Sans doute est-ce là le prix pour profiter des réorchestrations magistrales de Final Fantasy VII Remake.

N'allez cependant pas imaginer que la folie consumériste des produits dérivés s'arrête ici, puisque le fabricant de lunettes Zoff rajoute une pièce dans la machine avec (roulement de tambour)... les lunettes Final Fantasy VII Remake ! Si votre vue laisse à désirer, sachez que cette monture "s'inspire" de l'iconique Buster Sword de Cloud, en témoignent les deux slots à matérias qui se distinguent sur le côté. Son prix ? ¥16.500, soit environ 137€.

Nous ne résistons évidemment pas à vous faire part de l'un des arguments marketing de la marque :

Cette paire de lunettes a été dessinée pour les joueurs qui attendent avec impatience Final Fantasy VII Remake, et qui jouent durant de longues sessions.

Bon, il faut dire que le modèle en question est surtout destiné à diminuer la lumière bleutée de 50%, ce qui vous permettra en effet de binger Final Fantasy VII Remake lors de son arrivée toujours prévue le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.