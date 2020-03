Steam : Avec le coronavirus, la plate-forme bat des records de fréquentation

Alors que l'ensemble des pays touchés par l'actuelle pandémie confinent un à un les gens chez eux au grand dam du petit commerce, certains acteurs de l'industrie vidéoludique semblent déjà en bonne place pour offrir un peu de distraction aux populations assignées à résidence.

Et parmi les grands acteurs du jeu en ligne, la plate-forme Steam semblé déjà réunir bon nombre de suffrages, contrairement aux élections municipales de dimanche dernier. Le service de Valve vient en effet de passer la barre historique des 20 millions d'utilisateurs, avec un pic de joueurs actifs atteignant 6,2 millions de connexions simultanées, battant ainsi le précédent record de 6 millions :

#Steam has just reached a new concurrent online user record of 20 million, with 6.2 million currently in-game, likely due to many people staying at home due to the #coronavirus.https://t.co/bzLMfMOJvD#COVID19 - Steam Database (@SteamDB) March 15, 2020

Contrairement au Xbox Live, récemment victime d'une saturation en bonne et due forme, Steam semble avoir encaissé le choc sans broncher, et il y a fort à parier que les millions de joueurs ayant ces dernières années profité des nombreuses soldes vont enfin pouvoir dérouler leur juteux backlog, qui n'y croyait plus vraiment.

À l'heure actuelle, ce sont les jeux compétitifs Counter-Strike : Global Offensive, DotA 2 et Rainbow Six Siege qui tirent leur épingle du jeu, et il y a fort à parier que les prochaines semaines continueront de doper la fréquentation des serveurs de tous poils, tout comme les audiences des streamers, largement rompus à la pratique du télétravail.

Rappelons que de nombreuses compétitions eSport ont fait l'objet d'un report ou d'une annulation pure et simple durant les dernières semaines, et certains sport du monde réels ont même décidé de poursuivre leur saison régulière via leurs équivalents vidéoludiques. Dingue ça.

Avez-vous commencé à déterrer vos jeux en attentes depuis des mois ? Quel titre va-t-il vous aider à tuer le temps ? Comment résister aux prochaines soldes ? Faites-nous part de vos bons tuyaux dans les commentaires ci-dessous.