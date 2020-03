Coronavirus : L'isolement fait grimper l'utilisation du Xbox Live, Phil Spencer réagit

Depuis plusieurs jours, de nombreuses personnes situées aux quatre coins du monde restent enfermées chez elles pour tenter de limiter la progression du coronavirus. Logiquement, nombre d'entre elles se sont tournées vers le jeu vidéo pour passer le temps et se distraire. Et cela se ressent du côté du Xbox Live.

À lire aussi : Annulation de l'E3 2020 : Les réactions des éditeurs et constructeurs

Des suites des mesures d'isolement social, plus ou moins volontaires, le Xbox Live a vu sa fréquentation augmenter sensiblement ces derniers jours. La demande a été telle que le réseau de Microsoft a connu des périodes de panne le week-end dernier. La situation est rentrée dans l'ordre et Phil Spencer, le patron de Xbox, a commenté la fréquentation actuelle du réseau sur son compte Twitter personnel :

It's heartening to hear from so many people using gaming as a way to stay connected during these times. Play is a fundamental human need. Proud to be part of an industry that can offer escape and fun right now. Stay safe. https://t.co/1TOjzYLHeD