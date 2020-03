La NBA à l'arrêt à cause du coronavirus ? Une équipe continue la saison... sur NBA 2K20

Nous avons tendance dans ces colonnes à parler du COVID-19 par rapport aux répercussions qu'il a sur l'industrie du jeu vidéo. Mais d'autres secteurs sont bien évidemment touchés, comme le sport. Qui peut avoir trouvé un exutoire par le jeu !

L'annonce est toute récente et a chamboulé l'existence de nombreuses personnes qui aiment que des messieurs très grands, très musclés et chaussant du 73 se battent pour un ballon. À cause du coronavirus, le championnat de basket ball américain est suspendu pour au moins une trentaine de jours. Dur. Mais pas insurmontable.

Les Phoenix Suns, qui auraient dû jouer contre les Dallas Mavericks ce samedi 14 mars, ont décidé de ne rien changer. Ou presque.

The season isn't over yet...



We will continue to play the Suns season games on @NBA2K!



Saturday's game will be moved to tomorrow. Join us live on @Twitch as we take on the @dallasmavs! pic.twitter.com/745QIuvCMc - Phoenix Suns (@Suns) March 13, 2020

La saison n'est pas encore terminée. Nous continuerons à jouer la saison des Suns sur NBA 2K 20. Le match de samedi a été avancé à demain. Rejoignez-nous sur Twitch.

Ce vendredi 13 mars, donc, d'ici quelques heures, un match virtuel tout à fait inoffensif pour les athlètes comme les spectateurs - n'oubliez pas de vous laver les mains quand même - aura lieu via NBA 2K20 sur Twitch en direct.

Pour le moment, on ne connait ni la chaîne, ni les conditions de la rencontre (un joueur des Suns jouera-t-il contre un autres Mavericks ? Contre une I.A. ?). Mais l'idée que The Show Must Go On, peu importe le média, voilà l'esprit, comme on dit.

NBA 2K20 est disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

