Nintendo diffuserait un Nintendo Direct et un Indie World dans quelques jours

Tandis qu'une partie des joueurs s'attend à une annulation imminente de l'E3, d'autres sont suspendus aux lèvres de Nintendo dans l'espoir d'une annonce de la diffusion d'un nouveau Nintendo Direct. À en croire une nouvelle rumeur, la maison de Mario devrait communiquer très bientôt.

Nintendo s'apprêterait à annoncer la diffusion d'un Indie World la semaine prochaine, certainement le 18 mars, et préparerait un Nintendo Direct pour la fin du mois (le 26 mars probablement). C'est en tout cas ce qu'affirme le site américain VentureBeat, citant ses sources ainsi que "d'autres indicateurs."

D'après les informations glanées par VentureBeat, le Nintendo Direct ne se concentrera pas sur un seul jeu (comme ce que Nintendo a pu faire pour des jeux comme Pokémon Épée ou Super Smash Bros. Ultimate) et traitera des titres à venir cette année sur Switch. Le site affirme que des jeux à la fois First et Third Party seront présentés et qu'il faut s'attendre à une présence conséquente de "remasterisations et portages."

Bien évidemment, ces informations sont à prendre avec des pincettes tant qu'une annonce officielle (ou une fuite plus conséquente) n'a pas été faite. Pour rappel, le dernier Nintendo Direct date de septembre 2019.