LEGO et Nintendo annoncent un partenariat dans un premier teaser vidéo

Si le petit état du Danemark n'a sans doute pas autant marqué la brève histoire de l'humanité autant que ses voisins européens, il aura toutefois atteint bon nombre de foyers en plein coeur grâce à une petite brique de plastique, inventées par un charpentier scandinave en 1932.

Vous en vouliez des produits dérivés siglés Nintendo ? Eh bien vous allez être servis ! Comme vous l'aurez déjà très justement deviné en découvrant ce simple visuel, le constructeur de Kyoto et la firme LEGO teasent dès aujourd'hui un partenariat magique et lucratif, qui fera bientôt le bonheur des enfants, et le mal de dos des parents.

Soucieux de diversifier son activité et de rendre ses licences attractives auprès d'un public non-joueur, Nintendo s'invitera donc bientôt dans votre salon, via ce que l'on imagine assez aisément être une gamme de boîtes LEGO aux couleurs du père Mario.

Les amateurs du jeu de construction qui ruine depuis des décennies les voûtes plantaires devront malheureusement se contenter du maigre teasing de sept secondes aujourd'hui dévoilé par Nintendo sur les réseaux dits sociaux, qui a au moins le mérite d'annoncer la couleur.

Mais comme certains petit malins pensent toujours avoir un coup d'avance, le site allemand Stone Wars croit déjà savoir que ce projet portant autrefois le nom de code de "Lego Leaf" sortira bien cette année, et que 13 produits différents sont déjà dans les cartons, comme l'illustre notre galerie d'images. Histoire de vider proprement toutes les bourses, les prix s'étalent selon le site spécialisé de 3,99€ pour un sachet aléatoire à 99,99€ pour le plus gros modèle.

Heureusement pour Nintendo, la licence Mario compte suffisamment de titres et de personnages pour varier les plaisirs, et il nous tarde évidemment de découvrir si l'ex plombier de Brooklyn adoptera le même look que dans la Mario Zone d'un certain Super Mario Land 2...

Faut-il y voir une revanche après le succès mitigé de Nintendo Labo ? Nous vous laissons évidemment seuls juges.