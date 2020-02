Captain Tsubasa Rise of New Champions donne des précisions sur son mode Histoire

Les fans de matchs endiablés et de retournement de situation ont forcément eu vent de la nouvelle adaptation forcément un peu folle du manga de Yōichi Takahashi, que notre libero transalpin préféré a pu essayer rien que pour vous.

À voir aussi : FIFA 20 : Les Défis de Création d'Équipes accueillent un changement bienvenu

Et si les quelques matchs que nous avons pu gagner haut la main n'étaient encore qu'un aperçu de la version alpha de Captain Tsubasa : Rise of New Champions, les plus nostalgiques d'entre vous ont senti l'appel de la pelouse à l'idée de retrouver le Nankatsu NC de Tsubasa Ohzora et ses coéquipiers.

Dès lors, les questions concernant la structure de cette aventure footballistique étaient évidemment nombreuses, mais grâce aux indiscrétions du très informé blog Ryokutya2089, qui a déjà pu mettre son nez dans le prochain numéro du magazine V-Jump à paraître ce vendredi 21 février au Japon, nous en savons aujourd'hui un peu plus.

Ainsi, le mode Histoire portera le nom d'Episode of Tsubasa, et vous emmènera bien entendu vers la victoire du championnat national. Mais cette campagne scénarisée s'adaptera également en fonction de vos décisions et de votre adresse balle au pied, puisque la trame globale pourra suivre des embranchements différents du manga selon vos résultats. Une victoire obtenue à l'arrache au terme d'une séance de tirs au but sera par exemple prise en compte.

Enfin, les plus connaisseurs peuvent s'attendre à ce que la fidélité soit tout de même au rendez-vous. Les scènes les plus iconiques du manga/anime seront reproduites en match si toutes les conditions sont réunies, à travers des cinématiques très spéciales. On a hâte de les vivre.

Captain Tsubasa : Rise of New Champions est attendu pour cette année sur PS4, PC et Nintendo Switch.

[Via]