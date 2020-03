Le RPG old school Pathfinder explose son objectif Kickstarter

Pathfinder : Wrath of the Righteous continue l'ascension fulgurante de sa campagne de financement participatif. En effet, le jeu a très largement dépassé son objectif Kickstarter et s'est même accordé le luxe de passer le cap du million d'euros récupéré.

La somme de base nécessaire pour atteindre l'objectif Kickstarter était de 262.774 euros. Désormais, le jeu en est à 1.539.992 euros récoltés, ce qui prouve une nouvelle fois l'attente et l'intérêt que peut susciter ce type de RPG old-school.

Et les choses ne sont pas encore terminées. Il reste encore 43 heures de campagne ce qui donne au titre le temps de monter encore plus et pourquoi pas atteindre la barre symbolique des 2 millions de d'euros. À noter que vous pouvez d'ores et déjà retrouver nos impressions sur le jeu par ici.

Pour l'instant il n'y a pas de date de sortie annoncée pour cette exclusivité PC. Mais dans tout les cas, cela ne se fera pas avant la toute fin d'année ou début 2021.