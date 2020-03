F1 : Un championnat virtuel est lancé, premier Grand Prix de Bahreïn MAINTENANT !

Vous le savez, la saison de Formule 1 2020 n'a pas débuté, pour les raisons que vous savez. C'est pourquoi la FIA et la FOM ont organisé un championnat virtuel, avec l'aide de Veloce eSports, pour chaque Grand Prix reporté. Ce soir, c'est donc au tour du GP de Bahreïn d'ouvrir le bal.

Ainsi, chaque week-end de course dont la course de Formule 1 est reportée, sera remplacée par un Grand Prix Virtuel, à commencer donc par celui de ce soir.

Le jeu utilisé sera donc le jeu vidéo officiel F1 2019 sur PC, de Codemasters, et le premier GP virtuel sera une course de 50% avec 28 tours, et même des qualifs avant le GP en préambule.

La course sera disponible sur les chaînes officielles YouTube, Twitch et Facebook de la Formule 1, et devrait durer 1 heure 30.

Quant aux paramètres du jeu, chaque pilote (pilotes de F1 confirmés comme Lando Norris ou ex comme Nico Hulkenberg ou Stoffel Van Doorne), aura droit à une voiture équivalente avec des dégâts de véhicule réduits et le système antiblocage de freins et un contrôle de traction en option pour ceux qui ne sont pas habitués à la simulation. Evidemment, aucun point ne sera attribué dans le cadre du Championnat du Monde de F1.

Julien Tan, responsable des initiatives commerciales numériques et des sports électroniques auprès de la F1, a déclaré ceci :

Nous sommes très heureux de pouvoir apporter un léger soulagement sous la forme du F1 Esports Virtual GP, en ces temps imprévisibles, car nous espérons divertir les fans. Avec toutes les grandes ligues sportives du monde incapables de concourir, c'est le moment idéal pour mettre en évidence les avantages de l'esport et les compétences incroyables qui sont en jeu.