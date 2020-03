Google Stadia ouvre un nouveau studio dirigé par Shannon Studstill (Santa Monica Studios)

Faute de soulever un enthousiasme débordant côté joueurs, le service de jeux en streaming Google Stadia continue de sortir le chéquier pour s'offrir quelques grands noms du milieu, et se permettre quelques effets d'annonce au passage.

Si la firme de Moutain View nous promet monts et merveilles pour l'année 2020, les grosses exclusivités qui font tourner les têtes continuent de se faire désirer, malgré les promesses d'un certain Phil Harrisson, qui n'engagent généralement que lui.

Voilà sans doute pourquoi Google continue de sortir le chéquier dès que l'occasion se présente : en octobre dernier, Jade Raymond annonçait ainsi l'ouverture d'un tout nouveau studio basé à Montréal, non sans préciser au passage qu'il ne faudrait pas avoir à attendre trop longtemps pour voir débarquer leurs premières réalisations, l'intéressée ayant rapidement débauché par la suite d'anciens producteurs du géant français Ubisoft.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'un second studio first party va bientôt ouvrir ses portes dans la très californienne ville de (vamos à la) Playa Vista. Cerise sur le cheesecake, ce dernier dont nous ignorons encore le nom sera dirigé par Shannon Studstill, qui quittera donc prochainement la tête de Santa Monica Studios, récemment couronné de succès grâce au reboot de God of War. Elle y sera remplacée par Yumi Yang .

L'annonce a été faite par Raymond sur le blog de la plateforme, et cette dernière ne tarit pas d'éloges sur le parcours de Studstill, qui a supervisé le développement de nombreux titres tels que The Order : 1886, The Unfinished Swan, ou les deux premiers épisodes de God of War. En revanche, rien n'a véritablement filtré sur ce que l'on peut espérer découvrir du côté de Playa Vista :

Ce nouveau studio se concentrera sur la production de jeux exclusifs, proposant de nouvelles mécaniques de gameplay, des façons de jouer créatives et des interactions uniques que nous commençons seulement à explorer. Bien que nous ne soyons pas en mesure de partager plus de détails avec vous, soyez assurez que nous sommes à l'écoute de ce que les joueurs réclament, et que nous voulons apporter notre propre twist à travers de nouvelles licences et expériences.

Bref, si la perspective de pouvoir jouer un peu partout sied à votre de vie de globe-trotter, vous pouvez donc espérer vous délecter des futures productions de ce nouveau studio, dans un avenir plus ou moins proche.