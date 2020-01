Google Stadia promet plus de 120 jeux et de nouvelles fonctionnalités en 2020

Le lancement pour le moins décevant n'a pas entamé la détermination du géant de la Silicon Valley. Google veut que le futur du jeu vidéo passe par sa plateforme de Cloud Gaming. Et le futur, c'est cette année.

À voir aussi : Google Stadia : Jade Raymond débauche d'anciens producteurs d'Ubisoft

Il y a encore beaucoup de travail à abattre pour satisfaire pleinement les acheteurs et convaincre les autres. Google le sait et a exprimé dans un communiqué paru ce jeudi 16 janvier son attachement à faire progresser sa solution de jeux à la demande.

Ce sont plus de 120 nouveaux jeux qui doivent arriver sur Google Stadia en 2020 et plus de 10 devraient être exclusifs au service à leur lancement au cours du premier semestre. Reste à savoir lesquels. Concernant les titres Stadia Pro de février, les informations arriveront à la fin du mois de janvier.

Mais tout n'est pas que jeux et il faut aussi affiner l'écosystème. Là encore, des promesses. Au premier trimestre devraient arriver le compatibilité 4K sur le Web, de nouvelles fonctionnalités sur l'Assistant durant les parties et le droit de pratiquer sans fil avec la manette par ce biais ainsi qu'une compatibilité plus complète avec les smartphones Android. Il reste encore pas mal d'inconnues à l'heure actuelle, comme le rapport aux dispositifs iOS. Mais il faut croire qu'il n'y a pas urgence. Mais, après tout, l'année 2020 est encore jeune.