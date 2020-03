Les kits Valve Index de retour à la vente d'ici quelques jours

En rupture de stock depuis un certain temps, le casque de réalité virtuelle de Valve va connaître, comme promis, un réapprovisionnement salutaire avant la sortie de Half-Life : Alyx.

Si vous possédez les fonds mais avez jusqu'ici manqué votre rendez-vous avec la commande d'un Valve Index, sachez qu'il ne faudra pas être trop éloigné d'un appareil connecté à Steam d'ici quelques jours.

Valve a annoncé la mise en vente prochaine de nouveaux exemplaires :

Valve Index VR kits will be available for purchase this Monday, March 9th, starting at 10 AM PDT (5 PM UTC). https://t.co/OpNs4U04JN pic.twitter.com/rtI7hGEJIT