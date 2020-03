FIFA 20 : Un champion éliminé de la FUT Champions Cup à cause d'un bug effroyable

Tous les jeux ont des bugs, plus ou moins gênants, parfois drôles, même. Mais dans un domaine aussi sérieux que l'eSport, ça ne pardonne pas. Un exemple vient de frapper lors d'une compétition en ligne de FIFA 20 et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué...

À voir aussi : FIFA 20 : Bientôt un outil pour surveiller la latence des commandes

Giuseppe Guastella n'est pas un nouveau venu sur la scène FIFA. Celui qui se fait surnommer GGGodfather et évolue au club virtuel des Los Angeles Galaxy, a été cinq fois vice-champion du monde et grand champion de la région américaine en 2017.

Ce dimanche 1er mars, après un report dû à des problèmes de serveurs, il a pu disputer son dernier match de qualification online pour la compétition nord-américaine des FUT Champions Cup sur FIFA 20. Son dernier, car il a été victime d'une très mauvaise surprise de la part de FIFA 20.

This is unbelievable from ⁦@EASPORTSFIFA⁩. I'm out of the North American qualifiers because of this. pic.twitter.com/RQtSx3hQ98 - Giuseppe Guastella (@Guastella11) March 1, 2020

C'est incroyable. Je suis éliminé des qualifications en Amérique du Nord à cause de ça.

Dans le message surplombant la vidéo de cet incroyable bug - le ballon rentre nettement sur un penalty décisif, mais le jeu le comptabilise comme un raté -, il explique ne pas comprendre pourquoi les administrateurs d'Electronic Arts ne peuvent pas revenir sur cette décision du jeu.

Je suis un joueur passionné et qui se donne à fond en compétition. Mais comment qui que ce soit peut prendre le jeu au sérieux alors qu'EA ne le fait même pas en ne corrigeant pas ce genre d'erreurs de débutant ? Si cela s'était passé dans n'importe quelle compétition eSport professionnelle sur un autre jeu, cela ne serait jamais arrivé !

On sait bien qu'il ne faut jamais critiquer une décision de l'arbitre, mais on peut reconnaître qu'il est bien compliqué de ne pas trouver la situation totalement ubuesque et gérée de manière peu professionnelle. On espère pour lui qu'une situation plus favorable, comme un match rejoué, lui sera proposé.

Entre les plaintes contre le mode FUT et la grogne assez perceptible de sa communauté, les temps sont de plus en plus durs pour FIFA...