Valve donne encore l'espoir de nouveaux épisodes après Half-Life Alyx

À moins de vingt jours de son arrivée, Half-Life : Alyx donne toujours autant envie de sauter le pas de la réalité virtuelle, si ce n'est pas déjà fait, sur PC. Mais une fois sorti, à quoi s'attendre ? Une bise, un au revoir et un ghosting de plus de dix ans, encore ?

En novembre dernier, un programmeur de Valve confiait à The Verge que Half-Life : Alyx pourrait marquer un nouveau point de départ pour la série, expliquant qu'il aimerait lui même aller plus loin par la suite.

Autre développeur, autre son de cloche ? Pas du tout. L'australien Robin Walker, co-créateur de Team Fortress et programmeur sur les aventures VR d'Alyx Vance, confirme au micro de Game Informer que les équipes de Valve n'ont pas l'intention d'en rester là.

Half-Life a une grande importance pour nous et cela a été incroyablement gratifiant pour nous de se reconnecter avec ses personnages, son univers, ses mécaniques. Il y a des membres de l'équipe de Hal-Life : Alyx qui sont chez Valve depuis Half-Life 2, et une poignée d'autres qui ont travaillé sur l'original. Il y a également des personnes parmi nous pour qui Half-Life : Alyx est le premier Half-Life sur lequel ils travaillent. Et ils espèrent que ce ne sera pas le dernier. Nous voyons définitivement Half-Life : Alyx comme un retour à cet univers, pas un adieu à celui-ci.

Rien ne pourrait faire plus plaisir aux fans de Gordon Freeman, qui attendent au moins une suite au cliffhanger de Half-Life 2 : Episode 2. Et pourquoi pas... Non, je ne peux pas écrire son nom, ce serait trop simple. Vous y pensez aussi ? D'accord, alors oui : on peut imaginer que Half-Life 3 n'est pas totalement perdu. On est loin de l'annonce, hein. Alors ne commencez pas à vouloir poster votre vidéo d'analyse de ces déclarations en parlant de la certitude qu'il arrive prochainement. Mais il n'est pas perdu. Mais il faut raison garder. Mais... Mais... Mais...

Half-life : Alyx arrive le 23 mars prochain sur PC, il sera jouable sur Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality.