Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura révèle quels personnages se seront pas présents

Ça y est : comme nous tous, vous avez ENFIN pu poser vos grosses paluches sur la démo de Final Fantasy VII Remake, et à en croire les résultats de notre sondage réalisé sous contrôle d'huissier, vous avez très largement été convaincus par ce premier galop d'essai.

À voir aussi : On a joué 3 HEURES à Final Fantasy VII Remake : Vers la réinterprétation idéale ?

Et bien que notre plus belle plume ait pu arpenter plus en détail les allées des différents secteurs de la ville basse de Midgar durant près de trois heures, il n'a pas pour autant pu découvrir les nombreuses séquences inédites promises de longue date par le réalisateur Yoshinori Kitase.

Pour rappel, celui qui était déjà scénariste sur l'épisode original de 1997 avait expliqué au mois de novembre dernier que le remake de Final Fantasy VII irait piocher dans l'univers étendu de la "Compilation", en prenant l'exemple de la guerre avec le Wutai, qui apparaissait dans l'épisode PSP Crisis Core.

Mais aujourd'hui, voilà que l'inénarrable Testuya Nomura profite d'une interview publiée sur le site de Famitsu vient doucher certains espoirs. En plus d'apprendre que Cloud pourra essayer de nombreuses robes avant de se rendre "au travail" chez Don Cornéo et que l'on doit le look de Reno à l'artiste Roberto Ferrari, le créatif nous confirme que Roche sera l'un des seuls personnages véritablement inédit de cette réinterprétation :

Aucun personnage de la Final Fantasy VII Compilation n'apparaît dans cet épisode, mais d'une certaine façon, des éléments seront abordés dans le scénario. En revanche, des personnages du roman de Kazushige Nojima "The Kids Are Alright" seront présents.

La messe est donc dite : il ne faudra pas espérer croiser Zack, Genesis ou Nero au sein de ce premier "chapitre". Et au vu du menu conséquent qui attend les joueurs, ce n'est peut-être pas si grave, non ? Pour rappel, le roman publié en 2019 situe son action avant les événements du film Advent Children.

Allez, vous avez encore le temps de réviser vos classiques, puisque Final Fantasy VII Remake débarquera le 10 avril 2020 sur PlayStation 4.