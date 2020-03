On a joué 3 HEURES à Final Fantasy VII Remake : Vers la réinterprétation idéale ?

Les semaines passent et le train de la hype filant vers Final Fantasy VII Remake roule toujours à une allure absolument délirante. Les trailers, démos et screenshots se sont révélés jusqu'ici des combustibles efficaces. Et lorsque l'on décide de passer à la vitesse supérieure avec plus qu'une démo de 30 minutes ? On peut vous le dire : le premier volet d'un projet visant à moderniser totalement celui qui a changé la face du JRPG est plus que jamais sur de bons rails.

Trois heures sans interruption, sur trois segments différents. Pas une seconde réservée à une autre activité. Le regard qui ne se détourne pas de l'écran et les mains qui ne lâchent pas la Dual Shock 4 que pour éviter l'engourdissement. C'est ainsi que votre serviteur a vécu sa session de Final Fantasy VII Remake. C'est ainsi car la fascination qui s'exerce dès la séquence l'introduction (à découvrir ici), quelque peu rallongée par rapport à celle de l'original, est irrésistible.

Mais pas question de vous rédiger ici un pamphlet. Ce cher Thomas, d'ores et déjà installé dans son fauteuil Chesterfield, une pipe à la main et un verre de Brandy dans l'autre en attendant de lancer le TEST, le fera avec plaisir et malice. Nous vous proposons des impressions vidéo richement illustrées avec de la capture maison et quelques extraits venus de chez Square Enix.

En cliquant sur "Play", vous aurez droit à un descriptif sans spoilers et un ressenti, on l'espère, assez clair sur ce qui représente une portion congrue mais éloquente d'un RPG qui s'annonce immense, à la fois moderne et fidèle à l'original. Allez, je vous laisse. Tchou-tchouuuuuuuuuuu...

Final Fantasy VII Remake arrive le 10 avril prochain sur PS4.