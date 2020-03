The Wonderful 101 Remastered : Inaba avoue que le Kickstarter ne sert pas à financer le jeu

Vous l'avez voulu : vous l'avez eu ! Teasé durant des années par PlatinumGames, le retour de The Wonderful 101 est désormais tout ce qu'il y a de plus officiel, puisque nous aurons très bientôt le droit à un Remastered des familles. Ce que vous n'attendiez pas en revanche (et à vrai dire nous non plus), c'est le lancement d'un financement participatif via Kickstarter.

Lancé au début du mois de février pour une sortie prévue en avril de la même année, le Kickstarter de The Wonderful 101 Remastered n'a pas manqué de faire parler de lui, que ce soit dans les conversations autour de la machine à café ou dans nos forums. Visiblement, la temporalité ampoulée de la démarche n'a pas échappé à votre sens du sarcasme et de la critique, tant et si bien que le producteur Atushi Inaba a fini par lâcher le morceau à nos confrères de Gematsu, lors d'une interview accordée à l'occasion de la PAX East de Boston :

En fait, la véritable raison pour laquelle nous avons décidé de lancer une campagne Kickstarter n'était pas destinée à financer le jeu : ils 'agissait plutôt de mesurer l'intérêt pour The Wonderful 101. C'est un jeu que nous avons toujours voulu revisiter à un moment ou un autre, et nous nous sommes dit que ce serait une bonne opportunité de rassembler les fans, de les unir, et de jauger leur enthousiasme. Et en substance, pour sortir le jeu. Ce n'était donc pas vraiment pour obtenir l'argent du financement, mais plutôt pour nous auto-éditer, permettre aux fans de se retrouver, et revisiter The Wonderful 101.

Avec de tels éléments de langage, nous aurions presque pu croire que le père Inaba allait annoncer sa candidature aux prochaines élections municipales, mais la date limite de dépôt est déjà dépassée, nous avons vérifier. Du coup, Inaba en profite pour préciser sa pensée :

Tout d'abord, l'argent va à la production de tous les goodies. Je ne sais pas si vous avez vu la liste de paliers et des récompenses qui vont avec, mais tout cela coûte de l'argent. Le reste se destine au contenu additionnel qui sera ajouté. Tout cela a également un coût, et porter le jeu sur de nouvelles plateformes demande du temps et du travail. Je tiens à préciser que nous n'avons pas lancé cette campagne pour "récupérer de l'argent" ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas l'objectif.

Allez, que vous accordiez ou non du crédit à la version officielle, rappelons que The Wonderful 101 est prévu pour raviver la flamme du beat'em all festif le 22 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Switch.